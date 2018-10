Costa e Sánchez juntos em Lanzarote

É para trazer à memória o dia 8 de Outubro de 1998, quando José Saramago foi seleccionado pela academia sueca para receber o Prémio Nobel da Literatura, que António Costa vai a Lanzarote, no próximo sábado, dia 8, na companhia da viúva do escritor, Pilar del Río. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, também se juntará à cerimónia.

Sánchez decidiu rumar a Lanzarote quando soube que o seu homólogo português estaria na visita à casa onde viveu a Saramago, para a qual foi convidada a família do escritor, nomeadamente a filha Violante. Os dois políticos terão tempo para conversar sobre a próxima cimeira bilateral a realizar em breve, em local a definir.

Além da cerimónia nas Canárias, António Costa também participa, no dia seguinte, a 9 de Outubro, numa festa popular, que inclui música e leitura de poemas, na terra Natal de José Saramago: Azinhaga do Ribatejo. O Expresso revelou este sábado que na ocasião será inaugurada uma estátua do escritor que morreu em 2010. A seguir, o primeiro-ministro ainda se juntará a outra homenagem na Casa dos Bicos, em Lisboa, onde funciona a fundação com o nome do escritor português presidida por Pilar del Río.

Sem António Costa, está marcado para Coimbra o Congresso Internacional “José Saramago: 20 Anos com o Prémio Nobel” que se realiza entre os dias 8 a 10 de Outubro, no Convento de São Francisco. No último dia de trabalhos, após o encerramento do congresso por Pilar del Río, será representada uma adaptação dramatúrgica de O Ano da Morte de Ricardo Reis.

Ao longo dos três dias de conclave, serão entregues os prémios do concurso de ensaios destinado a estudantes do secundário que tenham escrito sobre José Saramago.

