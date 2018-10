Paulo Isabel é o novo director da PJ Militar

O capitão-de-mar-e-guerra Paulo Manuel José Isabel é novo director-geral da Polícia Judiciária Militar (PJM), segundo foi anunciado esta segunda-feira pelo gabinete do ministro da Defesa Nacional. A decisão de nomear Paulo Isabel foi tomada pelo ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes.

O comunicado enviado às redacções refere que Paulo Isabel ingressou em 1982 na Escola Naval, onde concluiu a licenciatura em Ciências Militares Navais. Nos últimos anos desempenhou funções na Polícia Marítima. Actualmente, refere a mesma nota, coordenava a área de ensino de comportamento humano e administração de recursos no Instituto Universitário Militar.

Na sexta-feira passada, o anterior director da Polícia Judiciária Militar, Luís Vieira, ficou em prisão preventiva na sequência da investigação ao furto de material militar de Tancos. O ex-chefe da PJM foi detido na passada terça-feira no âmbito da Operação Húbris e, desde então, como estipula a lei orgânica da instituição, foi transitoriamente substituído devido ao impedimento por um titular do cargo de direcção intermédia do 1º grau. Um responsável que, apurou o PÚBLICO, mantém-se em funções.

O capitão-de-mar-e-guerra Paulo Manuel José Isabel esteve à frente da Polícia Marítima de Lisboa e Faro, tendo coordenado operações com outras forças policiais, nomeadamente a PSP e a GNR. A decisão de substituir o coronel Luís Vieira foi tomada no mesmo dia em que o militar era interrogado pela Justiça. Foi então que o ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, comunicou esta decisão política ao Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas.

Só na próxima semana o titular da Defesa volta a ter uma agenda de actos públicos, não estando previsto que se pronuncie até então sobre esta alteração à frente da PJM e o roubo e achamento das armas do paiol de Tancos. Estas quinta e sexta-feira, Azeredo Lopes participa na reunião ministerial da NATO, em Bruxelas, não devendo comentar este caso.

