Um barco repleto de pessoas prestes a ser engolido por uma onda gigante de arame farpado e um quarto cheio de cadáveres onde o único branco recebe a exclusiva atenção dos jornalistas. São estes alguns dos cartoons de André Carrilho, vencedor do World Press Cartoon em 2015, que estão em exposição na Assembleia da República até 2 de Novembro.

A exposição tem o nome de Déjà Vú e reúne o trabalho do cartoonista nos últimos 15 anos. São 28 desenhos no total, a maioria publicada no Diário de Notícias (DN), onde André tem uma rubrica semanal com o mesmo nome da mostra.“São ilustrações que reflectem a nossa sociedade em termos políticos, sociais e culturais”, descreve o autor ao P3.

Déjà Vú divide-se em quatro painéis. Um sobre os 15 anos do 11 de Setembro, outro sobre a história do DN e outros dois sobre as previsões do autor para os anos de 2017 e 2018. “Os painéis permitem um apanhado dos últimos anos”, explica Carrilho.

O premiado cartoonista português, que colabora com títulos como The New York Times, The New Yorker e Vanity Fair, explica que a exposição pode ser encarada como uma "pausa para balanço" no ritmo frenético do "que se convencionou chamar actualidade". Apesar de certos episódios retratados nos parecerem irrepetíveis, o prognóstico do ilustrador é que, daqui a alguns anos, quem olhar para os desenhos sinta o que o próprio sentiu ao desenhá-los: "Uma leve sensação de déjà vú."

A iniciativa está inserida nas Jornadas Europeias do Património (que decorreram na Assembleia da República durante o último fim-de-semana de Setembro) e surgiu através de uma proposta da Passevite, uma associação de promoção cultural.