Uma violação nunca é uma ilicitude simples

Estamos a tomar conhecimento, demasiado quotidiano, de gravíssimos actos de cariz sexual praticados contra mulheres no nosso país, e que não têm resultado de modo algum em penas justas e que se coadunem com um país livre, democrático, Igualitário e não machista, como devemos ser.

Mais parece um país misógino e machista, onde só 37% dos condenados por crimes sexuais cumprem pena de prisão, números estes que são do Ministério da Justiça e dizem respeito às decisões tomadas pelos tribunais de primeira instância em 2016, sendo os dados mais recentes.

Nos casos de coacção sexual - um crime que difere da violação por não implicar actos de penetração - em que a pena máxima é de oito anos de cadeia (na violação o máximo é 10 anos) as condenações a prisão efectiva são tão residuais, que estão protegidas pelo segredo estatístico.

Há a certeza, contudo, que das 32 condenações por este crime em 2016 (incluindo as tentativas e os casos agravados) 23 foram penas de prisão suspensa. Isto é inacreditável. As sentenças por crimes sexuais sobre mulheres são de uma benevolência que não se coaduna de modo algum com um tempo de igualdade entre sexos, de não prepotência de uns/umas sobre outros/outras, de procedimentos democráticos, num país europeu.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

Outras formas de Intervenção Pública

Nas últimas décadas, a desigualdade social tem vindo a aumentar, de forma significativa, o que normalmente, impele os governos a aumentar a carga fiscal e os subsídios. No entanto, alguns partidos europeus defendem a criação de um fundo social soberano, que adquira participações em empresas, obrigações e propriedades, utilizando os seus dividendos em políticas sociais ou num rendimento universal básico. Os exemplos mais conhecidos desta prática, são os fundos soberanos da Noruega e Alasca que conseguiram rendimentos anuais de 10%, que são distribuídos pelas populações mais pobres ou em programas de combate à pobreza. Assim sendo, uma parte dos ganhos do capitalismo de mercado poderiam ajudar a reduzir a desigualdade e a alinhar os interesses dos trabalhadores e detentores do capital, que muitas das vezes, entram em conflito.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

Mas que grande "lata"

O que António Costa disse quinta-feira no debate quinzenal ocorrido na Assembleia da República sobre temas como a mudança do Infarmed para o Porto, lei Uber e roubo de Tancos e o modo como continua a proteger os ministros da Saúde e da Administração Interna são a prova da forma como o primeiro-ministro pensa continuar a governar Portugal, ou seja, às curvas e ao sabor do vento sem uma orientação baseada em qualquer estudo prévio devidamente orientado e realizado. António Costa começa a ser mais notícia pela falta de coerência mostrada em alguns assuntos do que por algo de bom que tenha realizado. É triste que assim seja mas é a realidade.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

