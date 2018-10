Sindicalismo de férias e fins-de-semana

Os sindicalistas da PSP, os que verdadeiramente se empenham na defesa dos interesses da sua classe e encaram as suas funções como uma missão digna e relevante devem estar na primeira linha da defesa das alterações à lei da liberdade sindical que, em recato, o PS e o PSD se preparam para apresentar. Porque a situação actual é de tal forma geradora de aproveitamentos e de abusos pessoais que os verdadeiros sindicalistas acabam por ver a sua imagem e função corrompidas. Quando os polícias são protegidos por uma legislação laxista e negligente que fomenta uma espécie de turismo sindical, mina a credibilidade da instituição e compromete a autoridade do Estado, não pode haver dúvidas sobre que lado da barricada é preciso optar.

A situação é escandalosa. São ao todo 16 sindicatos e associações representativas da polícia, o que em tese poderia exprimir a dinâmica da classe em torno da defesa dos seus legítimos interesses. Mas, depois de se perceber que cada dirigente sindical tem direito a quatro dias de faltas remuneradas por mês e a 33 dias de faltas justificadas por ano, começa-se a suspeitar de tanta dedicação à causa. Até porque as faltas (mais de 31 mil num ano) acontecem principalmente nos dias próximos dos fins-de-semana ou mesmo no sábado e domingo. Como se pode imaginar, as dificuldades em gerir um corpo policial com esta abertura à displicência e ao absentismo são enormes.

A polícia está assim protegida por um feudo corporativo que não se justifica nem âmbito da garantia dos direitos laborais, nem do interesse público. O estado do sindicalismo na PSP é apenas o retrato de um Estado vulnerável às pressões dos mais fortes – caso de uma polícia.

Resolver esta situação após quase três anos de debate torna-se assim uma obrigação não só do Governo como da Oposição – a que não se subordina aos interesses do corporativismo sindical. No caso, não há fracturas ideológicas, conflitos programáticos ou estratégias eleitorais que travem o fim da balbúrdia que se vive no sindicalismo policial. Limpem-se os erros de propostas anteriores (caso da cláusula que instituía a lei da rolha) e acabe-se com o regime de faltas que torna o sindicalismo policial num convite ao lazer. Os bons sindicalistas não hão-de querer vestir essa pele.

