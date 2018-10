Um ano depois do referendo, manifestações bloqueiam estradas na Catalunha

Um ano depois do referendo pela independência na Catalunha (considerado ilegal por Madrid), as manifestações voltaram à rua e estão a bloquear nesta segunda-feira auto-estradas, linhas de comboio e avenidas em vários pontos da região, incluindo Girona e Barcelona. Centenas de activistas independentistas ocuparam as vias rodoviárias e a linha dos comboios AVE (Alta Velocidad Española), enquanto a polícia tentava evitar a entrada de mais manifestantes nas estações.

Já no sábado a cidade de Barcelona tinha sido palco de confrontos entre independentistas catalães e elementos da polícia — os Mossos d’Esquadra tinham sido mobilizados para o centro da cidade para evitar que os cerca de seis mil manifestantes se aproximassem de uma outra concentração, organizada pelo sindicato policial Jusapol, que celebrou a actuação das autoridades no dia em que os catalães tentaram levar a cabo um referendo para a secessão de Espanha. A contramanifestação acabou por ser travada pelos agentes policiais, que formaram um cordão de segurança para impedir que as duas manifestações se cruzassem.

PUB

Também a 11 de Setembro, Dia Nacional da Catalunha, milhares de catalães foram para as ruas pedindo um novo referendo e a libertação dos “presos políticos”, acusados de “rebelião e desvio de fundos” após o referendo.

PUB

Um ano depois do referendo impedido pela força policial, começam a surgir reflexões do que aconteceu: “As pessoas que foram votar sabiam que começávamos uma era com muitas incertezas”, afirmou na manhã desta segunda à rádio RAC1 Carles Puigdemont, que era líder da Generalitat na altura do referendo. “Os grandes êxitos do país conseguem-se com duas atitudes: união máxima e compromisso cívico. Estes dois ingredientes estavam presentes faz agora um ano”, acrescentou.

PUB

PUB