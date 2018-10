Mudança de nome da Macedónia não consegue votos para se tornar vinculativa

O referendo sobre a mudança de nome da antiga república da Jugoslávia da Macedónia não conseguiu alcançar a taxa de participação de 50% que tornaria o escrutínio vinculativo, apesar de a maioria dos votantes ter aprovado a mudança de nome. Mesmo assim, o primeiro-ministro prometeu avançar com uma votação no Parlamento para mudar o nome do país para República da Macedónia do Norte.

Em causa está a resolução de uma disputa de décadas com a Grécia, que tem uma província com o mesmo nome e que tem impedido a Macedónia de entrar na União Europeia e na NATO, temendo que a designação do país vizinho ocultasse um plano para reclamar a soberania de Skopje sobre a região grega.

Quando 85 por cento dos votos estavam contados, a taxa de participação indicada era de 36%, e as autoridades garantiam que já não havia possibilidade do número subir até aos 50%. Entre as pessoas que votaram foi esmagador o apoio à mudança de nome: mais de 90% votaram sim com 63% das assembleias de voto contabilizadas.

Contudo, a grande dúvida do referendo não era a vitória do sim, mas se a participação permitiria um resultado vinculativo, já que os opositores à mudança não defendiam um voto no não, mas antes que os eleitores não fossem votar. "Neste referendo, está claro que a decisão não foi tomada", disse Oliver Derkoski, chefe da comissão eleitoral, aos jornalistas.

"É claro que o acordo com a Grécia não recebeu a luz verde do povo", reagiu o principal líder da oposição, Hristiajn Mickoski, da Organização Revolucionária Interna da Macedónia (VMRO-DPMNE). Para este movimento o acordo representa a submissão da Macedónia perante a Grécia e uma humilhação.

A mudança de nome proposta faz parte de um acordo feito em Junho pelo primeiro-ministro pró-ocidental Zoran Zaev com a Grécia para resolver a disputa sobre o nome do país.

Mesmo que o Governo avance para a votação no Parlamento, a oposição nacionalista, que detém 49 dos 120 lugares, tem o peso suficiente para bloquear a maioria de dois terços necessária para mudar a constituição.

Em um discurso, Zaev não mencionou a taxa de participação, defendendo apenas que os votos daqueles que apoiaram a mudança devem ser respeitados. Comprometeu-se a levar a questão ao Parlamento e a convocar eleições antecipadas se a mudança não for aprovada. "Estou determinado a levar a Macedónia à União Europeia e à NATO", disse Zaev.

