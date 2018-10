Mais de 1200 presos escaparam de prisões na Indonésia depois do terramoto

Mais de 1200 presos escaparam de três prisões diferentes na Indonésia, aproveitando o terramoto de magnitude 7,5 na escala de Richter seguido de tsunami que abalou a ilha de Celebes na sexta-feira, anunciou o Governo indonésio nesta segunda-feira.

"Tenho a certeza de que eles escaparam porque estavam com medo de serem afectados pelo terramoto, é obviamente uma questão de vida ou morte para os prisioneiros", disse Puguh Utami, uma porta-voz do Ministério da Justiça indonésio, à agência noticiosa francesa AFP. Os detidos fugiram das prisões nas cidades de Palu e Donggala, acrescentou.

De acordo com os últimos dados oficiais, o número de mortos causados pelo terramoto, seguido de tsunami, é de 832. A maioria das vítimas (821) registou-se em Palu, cidade com cerca de 350.000 habitantes na costa oeste de Celebes, havendo também registo de mortes (11) em Dongalla.

O Governo indonésio, liderado por Joko Widodo, pediu ajuda internacional esta segunda-feira. Joko Widodo "permitiu que aceitássemos ajuda internacional de emergência para responder ao desastre", disse Tom Lembong, funcionário do Governo, enquanto dezenas de agências humanitárias e organizações não-governamentais afirmaram estar prontas a prestar assistência de emergência.

As equipas de resgate continuam a procurar sobreviventes e mais vítimas nos escombros de edifícios demolidos, mas as falhas nas comunicações têm dificultando os trabalhos das equipas de busca e salvamento no terreno.

As agências internacionais falam em centenas de feridos a receber tratamento médico em tendas improvisadas no exterior e mais de 16 mil deslocados.

