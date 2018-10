Igreja Católica chilena proíbe padres de "tocar nos genitais" de crianças

A braços com um escândalo de pedofilia, a Igreja Católica chilena publicou um manual de instruções dirigido aos sacerdotes sobre os comportamentos proibidos na interacção com crianças e menores. “Abraços demasiado apertados”, “palmadas nos glúteos, tocar na áreas dos genitais ou no peito”, “fazer massagens”, “dar beijos na boca” ou “recostar-se ou dormir junto a rapazes, raparigas ou adolescentes” são algumas das proibições que constam no documento assinado pelo cardeal de Santiago do Chile, Ricardo Ezzati, cita o El País.

O manual gerou indignação entre as vítimas, que acusam a Igreja chilena de não compreender a dimensão da tragédia dos abusos e classificam o documento como “vergonhoso”.

PUB

Ezzati, também ele acusado de encobrir os casos de abusos sexuais no seio da igreja católica chilena, não fala directamente em abusos sexuais e recorre a expressões como "sinais ambíguos" e "factos dolorosos”.

PUB

O documento de nove páginas dedica um capítulo a “mostras de afecto”. Nele, a Igreja Católica chilena proíbe os “abraços por trás”, “lutar ou entrar em jogos que impliquem tocar de maneira inapropriada” e “condutas que podem ser mal-interpretadas e por isso se devem evitar”.

PUB

Os sacerdotes não devem “violar a privacidade, olhando ou tirando fotos a rapazes, raparigas, adolescentes ou pessoas vulneráveis que estejam nuas, a vestir-se ou a tomar banho”, continua o documento, acrescentando que “qualquer documento sexualmente explícito ou pornográfico é absolutamente inadmissível”.

A publicação do documento, intitulado Orientações que promovem o bom trato e a Coexistência Pastoral Saudável, foi entretanto retirada após a polémica e o cardeal chileno veio esclarecer que se tratava de um instrumento de trabalho.

Ricardo Ezzati vincou que “se irão corrigir certos conteúdos que foram traduzidos de forma literal e que não são adequados e podem ser sujeitos a interpretações erradas” e informou que a versão final deverá ser apresentada em Abril do próximo ano.

O documento foi mal recebido pelas vítimas, escreve o El País. "Demonstra com clareza que a Igreja não entende nada desta tragédia. É indignante", considerou Jaime Concha, médico chileno que entre os dez e os 17 anos sofreu abusos sexuais de sacerdotes no colégio que frequentava. "Não são demonstrações de carinho, são crimes contra rapazes, raparigas e adolescentes. Foi isso que nos fizeram quando nos atacaram sexualmente", declarou o médico, hoje com 55 anos.

PUB

Pedofilia na Igreja Católica

O escândalo de pedofilia no Chile teve como protagonista o padre Fernando Karadima, acusado de violar pelo menos quatro jovens desde os anos 1980. Depois disso, em 2015, o bispo Juan Barros foi acusado de ter encoberto durante décadas os crimes de Karadima.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na visita do Papa Francisco ao Chile no início deste ano, algumas das vítimas do padre Karadima vieram a público exigir um pedido de desculpas do líder da Igreja Católica. Mas Francisco respondeu que eram “calúnias”. Acabaria por ter admitir o seu erro meses depois, dizendo sentir “dor e vergonha” pelos abusos cometidos, e encontrou-se com algumas das vítimas.

Em Agosto, o Papa publicou uma carta onde admitia "vergonha e arrependimento" face às sucessivas denúncias de abusos sexuais de crianças por membros da Igreja em todo o mundo e o encobrimento que a instituição fez a estes casos.

A viver uma crise de escândalos sexuais na Igreja Católica, o Papa Francisco convocou uma cimeira sobre a prevenção de abusos sexuais e protecção de crianças por membros da Igreja Católica. O encontro acontecerá entre 21 e 24 de Fevereiro de 2019, na cidade do Vaticano.

PUB