Leiria candidata-se a Cidade Criativa da Unesco na área da Música

O município de Leiria anunciou nesta segunda-feira que vai apresentar uma candidatura à Rede de Cidades Criativas Unesco na área da Música, com o objectivo de projectar o "enorme potencial" criativo do concelho.

A Câmara de Leiria assume o compromisso de "alargar o âmbito da cooperação e parcerias, desenvolver iniciativas que visem reforçar dinâmicas locais de actividades criativas, culturais e artísticas, fortalecendo a criação, produção, distribuição e disseminação, tal como fomentar oportunidades para os criadores e profissionais do sector cultural e criativo", refere uma nota de imprensa.

No âmbito da candidatura, o município, liderado por Raul Castro (PS), prevê também a "melhoria e alargamento dos mecanismos de acesso e participação na vida cultural da cidade, particularmente para grupos e indivíduos mais vulneráveis ou desfavorecidos, e a integração da actividade cultural e criativa nos planos de desenvolvimento sustentável local".

"Fazer parte da Rede de Cidades Criativas implica, acima de tudo, assumir um compromisso com a criatividade e com o local", disse a coordenadora da candidatura, Celeste Afonso, citada na nota de imprensa, destacando que "o trabalho com a cidade vai ser intensificado a partir de agora com as instituições, o associativismo e com todos os que têm responsabilidades ao nível da música e da cultura para definição da estratégia".

Para o vereador da Cultura da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, "esta candidatura vai contribuir para a afirmação do território".

O resultado da candidatura será conhecido no final do próximo ano.

A autarquia justifica a candidatura com o facto de "Leiria ser um território criativo desde a sua fundação, como evidencia uma leitura diacrónica da cidade, da sua ocupação, edificação e urbanização".

"Olhando o território e analisando as agendas culturais e a programação cultural, a música destaca-se como elemento unificador, como narrativa comum, transversal e multidisciplinar, de criação e experimentação, de formação e de fruição, terapêutica e inclusiva, justificando esta a área a candidatar", sublinha a câmara.

A Rede de Cidades Criativas Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) foi criada em 2004 com o objectivo de estabelecer uma ligação e a cooperação entre cidades que identificam a criatividade, a arte e a cultura como factores estratégicos para o desenvolvimento económico.

Integram esta rede 180 cidades de 72 países, distribuídas por sete áreas. A área da música conta, actualmente, com 19 cidades, duas delas portuguesas, Idanha-a-Nova e Amarante.

Ao nível da Rede de Cidades Criativas, Portugal tem ainda Óbidos na área da Literatura (2015), Braga na área das Media Arts (2017) e Barcelos, na área do Crafts & Folk Art (2017).

