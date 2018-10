No Ponto: pastel Bordallo (Caldas da Rainha)

Por estes dias passei nas Caldas da Rainha para conhecer e provar um novo doce que aqui surgiu em 2017. Como nasceu da ideia de se fazer um doce ligado à cidade, chamaram-lhe pastel Bordallo. Um dos sítios que faz o Bordallo é a padaria Forno do Beco, para onde me dirigi. Receberam-me muito bem. A forma do pastel é quadrada e a massa exterior apresenta-se fina. O interior cremoso é feito com grão-de-bico, queijo de mistura (leite de cabra e vaca), ovos, limão, canela e açúcar. Ficou aprovado.

Entre dentadas, foram-me explicando a história do doce. Paulo Santos do Forno do Beco e Luís Tavares da pastelaria Paris juntaram-se para chegar a uma receita e assim responderam ao desafio da Associação Empresarial das Caldas da Rainha e Oeste para que aparecesse um doce da cidade. Agora, os dois estabelecimentos produzem-no sob marca registada e com uma caixinha própria. É mais uma razão para visitar as Caldas e levar consigo um docinho daqui.

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, "os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal". A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.

