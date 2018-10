Mourinho refuta cenário de despedimento do Manchester United

O português José Mourinho negou nesta segunda-feira que o seu lugar de treinador do Manchester United esteja em risco, antes do jogo da segunda jornada do Grupo H da Liga dos Campeões de futebol com o Valência.

Questionado sobre se o seu futuro como técnico dos “diabos vermelhos” está em risco devido aos maus resultados, Mourinho vincou que está a trabalhar para inverter a situação e foi claro quando confrontado com um possível despedimento: “Não, definitivamente não”.

"Sabemos que a situação não é a melhor, mas o que posso dizer é que estamos a fazer de tudo para obtermos melhores resultados", afirmou José Mourinho, na conferência de imprensa de antecipação do embate com o conjunto “ché”.

O técnico luso, campeão europeu ao comando do FC Porto (2003/04) e do Inter de Milão (2009/10), recusou responder se falou recentemente com o presidente sobre a sua posição no clube, classificando-o como um "assunto privado".

Mourinho disse também não acreditar que algum dos seus jogadores tenha facilitado e pediu aos jornalistas para perguntarem a qualquer futebolista, com "boa reputação", se alguma vez não se esforçaram durante os encontros.

"Se alguém me disser alguma vez que eu não dei o melhor de mim em campo, então eu mudarei de ideias", respondeu o técnico luso, que, depois do desaire de sábado no reduto do West Ham (3-1), viu o United cair no 10.º lugar da Premier League, que conquistou ao serviço do Chelsea em 2004/05, 2005/06 e 2014/15.

Por seu lado, o médio sérvio ex-Benfica Nemanja Matic assegurou estar surpreendido com o mau arranque do Manchester United, que, no campeonato inglês, está a nove pontos do Manchester City e do Liverpool e a sete do Chelsea. "Isto é uma surpresa para nós, mas vamos trabalhar no duro para inverter esta situação", analisou.

Na terça-feira, às 20h00, o Manchester United vai defrontar os espanhóis do Valência, para a segunda jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, do qual também fazem parte os italianos da Juventus e os suíços do Young Boys.

O Manchester United partilha a liderança com a Juventus, de Cristiano Ronaldo e João Cancelo, com três pontos, enquanto o Valência, de Rúben Vezo e Gonçalo Guedes, e o Young Boys ainda não pontuaram.

