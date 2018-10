O cantor francês Charles Aznavour morreu esta segunda-feira, aos 94 anos, na sua residência no Sul de França. Considerado um símbolo da França, Aznavour compôs nos seus 70 anos de carreira mais de 1400 canções (em seis línguas) e deu milhares de concertos, refere o Le Monde. Deu voz a canções como La bohème, She, Il faut savoir ou Hier encore e partilhou o palco com cantores como Edith Piaf, Charles Trenet, Dalida e Yves Montand.