Semana dedicada a Pepetela teve início esta segunda-feira na Escritaria de Penafiel

O escritor angolano Pepetela, vencedor do Prémio Camões em 1997, é a personalidade homenageada na edição deste ano do festival Escritaria, que abriu esta segunda-feira, em Penafiel, e decorre até domingo.

"Vários actores vão interpretar em vários cantos e recantos da cidade textos de Pepetela, ao mesmo tempo que as fachadas dos prédios e outros locais vão mostrar a obra [do escritor] e torná-la até portátil, em caixas de leitura e muitos outros materiais", prometeu a Câmara Municipal de Penafiel, no lançamento do evento.

PUB

A presença de Pepetela vai culminar na apresentação do seu novo romance, Sua Excelência, de Corpo Presente, a realizar na sexta-feira à noite, e na programação de fim-de-semana, que se intensifica em redor da sua obra, com entrevistas e sessões públicas dedicadas ao criador de Jaime Bunda, o agente secreto.

PUB

Até lá, Pepetela terá encontros com alunos do concelho, na iniciativa "O escritor vai à escola", que se realiza na quarta e na quinta-feira de manhã, e deixará também uma frase na cidade, como aconteceu com os autores homenageados nas dez edições anteriores.

PUB

Para a autarquia, o objectivo é que "Penafiel continue a ser, cada vez mais, uma cidade contaminada pela literatura".

Ao longo da semana, além de uma feira do livro, as ruas de Penafiel vão encher-se de actividades inspiradas em Pepetela, com música, teatro e exposições, e convidados que também celebram a obra do escritor angolano.

Os escritores Ondjaki, Mário Cláudio, Luandino Vieira, os jornalistas José Carlos Vasconcelos, Maria João Avilez e Fernando Alves e o professor José Carlos Seabra Pereira estão entre os convidados anunciados.

Na quarta-feira, será inaugurada a mostra de arte pública Streetaria, aberta a Rotunda da Escritaria e, na quinta-feira, haverá um recital sobre Escritos da Lusofonia, pelo actor Fernando Soares, com a harpista Eleonor Picas.

Na sexta-feira à noite, será realizada uma dramatização de um conto de Pepetela, antes da sessão de lançamento do seu novo romance, no Museu Municipal de Penafiel.

"Será impossível a qualquer pessoa não tropeçar no autor de carne e osso ou na sua escrita", assinala a autarquia, na apresentação da iniciativa, prometendo, para esta semana, "uma verdadeira transformação de Penafiel em torno do escritor homenageado e da sua obra".

Da obra de Pepetela destacam-se títulos como Muana puó, As aventuras de Ngunga, A geração da utopia, Parábola do cágado velho, A gloriosa família, Crónicas com fundo de guerra, Yaka, Se o passado não tivesse asas.

O escritor esteve no sábado passado em Óbidos, no Folio - Festival Literário Internacional, onde admitiu que Sua Excelência de Corpo Presente, o seu mais recente romance, possa ser seu último livro sobre a realidade histórica angolana.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Durante a sessão em Óbidos, Pepetela disse acreditar que Angola possa ter entrado num novo ciclo, apesar de a corrupção ainda ser um problema.

PUB

Nas dez edições anteriores o festival Escritaria homenageou Urbano Tavares Rodrigues, José Saramago, Agustina Bessa-Luís, Mia Couto, António Lobo Antunes, Mário de Carvalho, Lídia Jorge, Mário Cláudio, Alice Vieira e Miguel Sousa Tavares.

Escritaria é o único festival literário português que homenageia, em cada edição, um escritor vivo de língua portuguesa.

PUB