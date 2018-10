Ricardo Araújo Pereira e Morangos com Açúcar em 2019 na TVI

Ricardo Araújo Pereira vai voltar a ter um espaço no Jornal das 8 da TVI em 2019. Ainda sem datas nem formatos específicos, o regresso do humorista, que apresentou Melhor do Que Falecer e também já teve o seu espaço no telejornal do canal, foi uma das grandes novidades apresentadas esta segunda-feira, em Lisboa. O regresso de Morangos com Açúcar, série para o público infanto-juvenil que saiu do ar em 2012, para uma nova temporada com um novo elenco foi outro dos destaques da apresentação da grelha da TVI para os próximos três meses.

Ainda não foi desta que se soube quem fará parelha com Manuel Luís Goucha em substituição de Cristina Ferreira no Você na TV, o programa das manhãs, mesmo que a tarde tenha tido o apresentador, que fez várias piadas acerca do assunto e da contratação da sua ex-colega pela SIC, como anfitrião.

PUB

Quanto a Miguel Sousa Tavares, que saiu da SIC em Agosto, a estreia do Jornal das 8 das segundas, que é feito com a sua assinatura como editor além de comentador, foi logo a seguir ao evento. Ainda na informação, Ana Leal, autora de algumas das reportagens mais badaladas da TVI dos últimos anos, vai ter o seu próprio espaço semanal no Jornal das 8. O mesmo acontecerá com Alexandra Borges.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em termos de ficção, com os discursos a sublinharem a aposta em ritmos diferentes e no formato do policial, foi anunciada A Teia, uma série policial criada por André Ramalho com Diogo Morgado e Joana Ribeiro. Também se apresentou a telenovela Valor da Vida, que já tinha começado este domingo, e Onde Está Elisa, que se estreou no dia 17, uma adaptação da telenovela chilena ¿Dónde está Elisa?.

PUB

Outra adaptação é o reality show First Dates, versão de um original britânico que junta pessoas e mostra o primeiro jantar a dois. É apresentado por Fátima Lopes e Ruben Rua, que faz de barman a quem os concorrentes se confessam. Terá conteúdos diferentes, como entrevistas e seguimento das histórias do programa, na internet. Ainda no campo dos reality shows, há 50 Horas, um original da TVI que junta três famílias a tentarem sobreviver num ambiente hostil.

Ainda no entretenimento, foi anunciado o regresso de Dança com as Estrelas, com Rita Pereira e Pedro Teixeira como apresentadores, e ainda se mencionou a segunda temporada de Pesadelo na Cozinha, o programa do chef Ljubomir Stanisic que voltou recentemente.

PUB