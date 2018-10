Morreu Fernando Fernandes, o fundador da livraria Leitura

O livreiro que fundou a Livraria Leitura, no Porto, Fernando Fernandes, morreu este domingo, em sua casa, aos 84 anos. A morte foi confirmada ao PÚBLICO pela família. O seu corpo estará em câmara ardente, esta segunda-feira, no Palacete dos Viscondes de Balsemão, e não haverá nenhuma cerimónia fúnebre, já que Fernando Fernandes doou-o ao Instituto de Anatomia Patológica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

Nascido em Espinho, no dia 25 de Janeiro de 1934, Fernando de Lima Pinho Fernandes fundou em 1958, no Porto, com José Augusto Seabra, Carlos Porto e Vítor Alegria, a livraria e galeria Divulgação, que se tornaria espaço de exposição para os trabalhos de jovens artistas contemporâneos. Uma década depois, no mesmo espaço, funda a livraria Leitura, que se tornaria destino e lugar de paragem obrigatórios para quem queria colocar-se a par das edições mais recentes, nomeadamente nas áreas da Arte, da Literatura, da História, do Cinema, da Filosofia ou da Arquitectura.

Pela sua vida e acção inteiramente dedicadas aos livros e à divulgação da leitura, Fernando Fernandes foi muitas vezes classificado como “o Sr. Livro” ou “o poeta dos livros”. A escritora Agustina Bessa-Luís considerava-o mesmo "o maior dos livreiros de Portugal”.

Reformou-se em 1999, ano em que foi homenageado pela Câmara Municipal do Porto com a atribuição da Medalha de Ouro da Cidade, numa altura em que tinha já também sido condecorado pelo Presidente da República Jorge Sampaio com a Ordem de Mérito.

