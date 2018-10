Miguel Sousa Tavares “dono” do Jornal das 8 uma vez por semana

O jornalista Miguel Sousa Tavares vai ser o responsável máximo pela linha editorial de uma das edições do Jornal das 8 por semana, em princípio a emissão de segunda-feira, apurou o PÚBLICO. E deverá ser já a partir da próxima semana. Questionado pelo PÚBLICO, Bruno Santos vincou que há uma “total separação” nas decisões das áreas de programas e de informação e remeteu o assunto para o director de Informação. Mas vincou que o Jornal das 8 “é líder indiscutível” e que a estação está “muito confortável” com as suas audiências.

Sérgio Figueiredo não quis “confirmar nem desmentir” e remeteu novidades sobre a presença do jornalista e comentador na TVI para a apresentação da tarde desta segunda-feira.

Miguel Sousa Tavares deixou a SIC em Agosto para voltar à TVI, de onde saiu em 2010. O jornalista e comentador vai assumir a responsabilidade editorial por uma edição por semana do noticiário de horário nobre, muito provavelmente à segunda-feira, o mesmo dia em que tinha o seu espaço de comentário na SIC no Jornal da Noite e que agora vai ser ocupado na estação de Carnaxide pela jornalista Manuela Moura Guedes. Para além de definir os conteúdos e o alinhamento desse noticiário, é possível que Sousa Tavares tenha também aí o seu espaço de comentário.

Sousa Tavares e Moura Guedes vão ser concorrentes directos depois de terem partilhado a mesa do Jornal Nacional durante anos, respectivamente como comentador e como pivô. Moura Guedes deixou a TVI em 2010 depois do conturbado processo de suspensão do Jornal Nacional, que apresentava.

