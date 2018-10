Fernando Fernandes: o homem que cultivou a leitura

Ainda não sabia ler, mas já abrira o coração aos livros. Tinha cinco ou seis anos. Sentado no colo da mãe, ouvia, atento e emocionado, os romances portugueses que então faziam moda. Histórias encharcadas de intrigas e dramas, como Miss Esfinge, de Campos Monteiro, cujo título ainda hoje recorda.

Aos sete anos, perdia o pai e, pouco depois, abandonava Águeda, onde uma biblioteca itinerante da Gulbenkian ainda pôde servir de cenário às suas primeiras deambulações pelo interminável labirinto dos livros.

A literatura tem muitas portas. Algumas parecem inofensivas, como uma prancha do "Cavaleiro Andante" ou uma aventura de Lagardère, mas, como todas as outras, só abrem para dentro. Foi por estas, e também pelas que lhe foram franqueando Salgari e Alexandre Dumas, que Fernando Fernandes entrou. Já no Porto, enquanto saltava de emprego em emprego – aos onze anos, foi trabalhar para os escritórios da Drogaria Moura, no Largo de S. Domingos –, ia vivendo, nas horas livres, com os operários de Zola e os burgueses de Balzac.

Aos 18 anos, encontrou a ocupação que lhe convinha. Estava para abrir a Livraria Aviz, e o respectivo proprietário, Manuel Camanho, desafia-o a montar e dirigir o sector dos livros, reservando para si a zona de papelaria. A vida dupla que inevitavelmente levam os que lêem entroncava, finalmente, na sua existência "civil". Nunca mais quis outro ofício.

Sem uma verdadeira apetência pelos terrenos da política – não obstante o seu empenhamento cívico e as suas genuínas convicções democráticas –, é sobretudo o gosto de conviver com os jovens intelectuais de esquerda que o leva ao MUD-Juvenil. Apanhado a distribuir panfletos, passa quatro meses e meio na sede portuense da PIDE. E 21 dias no hospital psiquiátrico do Conde Ferreira. É julgado no célebre "processo dos 52", a par de nomes como Óscar Lopes, Agostinho Neto ou o advogado Orlando Juncal.

A vida cultural da cidade está a mudar. As sessões do Cineclube e do Teatro Experimental do Porto (TEP), dirigido por António Pedro, esgotam as salas. É a altura certa para Fernandes lançar o projecto, que há muito vinha amadurecendo, de um novo tipo de livraria. Vai fazê-lo com alguns dos amigos que então se agrupavam na delegação portuense da associação cultural Convívio, responsável pelo jornal alentejano A Paisagem. Em meados de 1958, dez jovens, entre os quais se contavam Carlos Porto, José Augusto Seabra e o actor João Guedes, inauguram, num rés-do-chão da Rua de Ceuta, a livraria-galeria Divulgação.

Nos dez anos seguintes, até ao nascimento da Leitura, sua legítima sucessora, a Divulgação vai ser o ponto de encontro privilegiado dos meios culturais opostos ao regime. E Fernandes, agora por comercializar postais de homenagem a um revolucionário catalão, regressa à PIDE para uma sessão de "tortura de estátua".

As históricas sessões de autógrafos com escritores como Aquilino, Rodrigues Miguéis ou Ferreira de Castro enchem a livraria e extravasam para a rua. No primeiro andar, a galeria dá a conhecer o melhor da arte contemporânea portuguesa. Duvida-se? Vejam-se os nomes que integram, em Junho de 1958, a exposição colectiva que inaugurou este espaço, alguns deles pouco ou nada conhecidos há 40 anos: Amadeo de Souza-Cardoso, Almada Negreiros, Armando Basto, Augusto Gomes, Carlos Botelho, Domingos Alvarez, Dórdio Gomes, Eduardo Viana, Júlio Resende, Manuel Ribeiro Pavia, Mário Eloy e Vieira da Silva. É aqui que Rosa Ramalho se revela ao grande público. Aqui se estreiam, em mostras individuais, Ângelo de Sousa e Mário Cesariny.

Com delegações em Lisboa – na capital, era Fernando Pernes quem dirigia o sector das artes plásticas – e em Viana do Castelo, a Divulgação foi-se tornando uma referência a nível nacional. Fernandes centralizava a gestão das livrarias e ainda arranjava tempo para se destacar no ténis (tem a casa cheia de taças e medalhas), que apenas abandona após três operações à coluna.

Obstáculos de vária ordem, designadamente a entrada em vigor de um imposto de transacção, não permitiram que a Divulgação sobrevivesse, mas o projecto, após uma breve suspensão, ressuscita na Leitura, que Fernando Fernandes e Carvalho Branco, o editor da Brasília, abrem em 1968. Funcionando no mesmo local e dirigida pela mesma pessoa, só o abandono do projecto da galeria a vai diferenciar da sua antepassada. No ano em que a Leitura comemora o 30º aniversário, o seu dinamizador de sempre anuncia que vai sair de cena. A ver se tem tempo para ler uns romances, e se consegue "ir a um teatro ou a um concerto" sem ter de pensar na papelada de que ainda vai ter de tratar quando regressar a casa. Mas continuará, por enquanto, a tratar da selecção de obras estrangeiras, que foi sempre um dos pontos fortes da livraria. Comprometeu-se a colaborar até Janeiro próximo. Quem o conhece, suspeita de que este prazo irá sofrer sucessivas dilatações. Luís Miguel Queirós