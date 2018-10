Gwyneth Paltrow casou-se com Brad Falchuk

Gwyneth Paltrow confirmou o seu casamento com Brad Falchuk no Instagram, onde publicou uma fotografia das mãos do casal com as alianças nos dedos anelares. A cerimónia decorreu nos Hamptons, uma região de luxo perto de Nova Iorque.

Jerry Seinfeld, Steven Spielberg, Cameron Díaz, entre outros, foram fotografados na chegada à cerimónia que decorreu numa casa particular em Long Island.

Paltrow, que já foi casada com o vocalista do Coldplay, Chris Martin, anunciou o seu noivado com o argumentista e produtor de cinema em Janeiro. Então, soube-se que o casal assinara um acordo pré-nupcial e chegou a noticiar-se que casara em Abril.

