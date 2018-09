Na rede social das mensagens curtas, os prejuízos podem ser gigantes. Este sábado, o afastamento de Elon Musk do conselho de administração da Telsa provou o impacto que um tweet pode ter. Com mais de 330 milhões de utilizadores em todo o mundo, o Twitter é uma eficaz, rápida e extensa plataforma de comunicação. Do Presidente norte-americano Donald Trump, à celebridade Kylie Jenner, somam-se os exemplos recentes de como uma curta mensagem pode causar prejuízos avaliados em milhões de dólares às empresas (ou aos próprios autores da publicação). O PÚBLICO reuniu alguns exemplos.

1. Os F-35 à maneira de Trump

Em Dezembro de 2016, Donald Trump ainda não tinha tomado posse, mas já era o Presidente eleito. E isso foi suficiente para que uma mensagem que o próprio publicou no Twitter fizesse com que construtora aeronáutica Lockheed Martin perdesse dois mil milhões de dólares (1900 milhões de euros) na bolsa.

O Presidente eleito dos EUA considerou que os custos do avião F-35 seriam muito elevados, prometendo que iria cortar “milhares de milhões” de dólares em gastos militares.

A construtora é um dos principais fabricantes da área da defesa nos EUA e à data dava emprego, directo e indirecto, a 146 mil pessoas nos EUA.

2. Quando Kylie Jenner se fartou do Snapchat

A 21 de Fevereiro deste ano, a bilionária Kylie Jenner, a irmã mais nova da família norte-americana Kardashian, partilhou com os seus mais de 25 milhões de seguidores que estava aborrecida com a aplicação Snapchat. “"Bem, há mais alguém que já não abra o Snapchat? Ou sou só eu... ugh isto é tão triste."

Seguida atentamente nas redes sociais, o que Kylie Jenner usa ou vende esgota em horas. A mais nova das Kardashians aumentou a fortuna através de uma linha de maquilhagem e a sua opinião sobre a aplicação, que usa frequentemente para partilhar o seu quotidiano e promover os seus produtos, teve efeitos imediatos.

A mensagem de Jenner foi suficiente para que o Snapchat perdesse 1,3 mil milhões de dólares em bolsa (cerca de mil milhões de euros) e, seguramente, uns quantos utilizadores.

A jovem, à data com 20 anos, ainda tentou corrigir os efeitos da sua publicação, mas o estrago à imagem da empresa e aos seus investidores estava feito. "Ainda te amo snap... o meu primeiro amor."

3. Trump (outra vez) e a Toyota

No início de 2017, Donald Trump afirmou que iria impor tarifas aduaneiras a carros produzidos no México, caso a Toyota decidisse avançar com a construção de uma fábrica no país. “A Toyota diz que está a construir uma nova fábrica em Baja, no México, para produzir automóveis Corolla para os EUA. NEM PENSAR! Construam a fábrica nos EUA ou vão ter de pagar uma grande taxa aduaneira.”

As acções do fabricante japonês começaram o dia a desvalorizar 3% na Bolsa de Tóquio e fizeram estremecer as relações entre a construtora japonesa — que emprega 136 mil pessoas — e Washington.

4. "Porcos gananciosos" custam meio milhão de dólares

Em 2011, dono da equipa de basquetebol norte-americana Miami Heat, Micky Arison, foi condenado a pagar à NBA 500 mil dólares por desrespeitar uma regra da entidade ao tweetar sobre jogadores e empresários que tinham feito greve. Na publicação, Arison acusou-os de serem “porcos gananciosos”.

5. Quando foi o próprio Twitter a perder

E no meio das quedas causadas pela rede dos 280 caracteres nem o próprio Twitter escapou. Em 2015, a empresa Selerity quebrou o embargo dos resultados financeiros do Twitter do primeiro trimestre do ano.

Os resultados foram divulgados antes do fecho da bolsa de Wall Street, destruindo a estratégia que o Twitter tinha delineado para diminuir o impacto nas acções da empresa, uma vez que, se anunciados depois do fecho do mercado, os resultados seriam analisados com mais calma pelos investidores. Com o tweet da Selerity, o Twitter viu-se prejudicado em oito mil milhões de dólares devido a uma publicação na sua própria plataforma.

Além dos prejuízos financeiros, o Twitter tem sido terreno fértil para polémicas que, às vezes, têm consequências sérias na carreira e na vida dos seus autores. Deixamos dois exemplos:

O fim da sitcom Roseanne

Em Maio de 2018, a actriz Roseanne Barr fez um comentário racista no Twitter sobre a ex-assessora de Barack Obama Valerie Jarrett. Barr afirmou que Valerie Jarrett era aquilo que aconteceria se “a Irmandade Muçulmana e O Planeta dos Macacos tivessem um bebé”. O impacto negativo que a sua publicação (entretanto apagada) teve levou ao cancelamento da série em nome próprio, que iria ser recuperada pela cadeia ABC.

Editora da CNN demitida

Em 2010, a editora sénior da CNN foi demitida depois de tweetar uma mensagem de condolências sobre a morte de Mohammed Hussein Fadlallah, figura chave da Revolução Islâmica e considerado terrorista pelos Estados Unidos.

