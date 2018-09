Os idosos do futuro vão ser muito diferentes

Esta semana, ouvimos a entrevista da jornalista Alexandra Campos, da editoria de Sociedade, à investigadora Teresa Rodrigues, autora do ensaio "Envelhecimento e Políticas de Saúde", lançado no final de Setembro pela Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS).

Com Tempo e Alma: Uma jornalista do PÚBLICO e uma especialista convidada pela FFMS conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir e para pensar.

Subscreva o programa Com Tempo e Alma no iTunes, no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.

