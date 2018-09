Chama-se Pavilhão do Atlântico e foi inaugurado na última semana, em Viana do Castelo, pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. A obra, que exigiu um investimento de 1,3 milhões de euros, localiza-se numa avenida orientada ao mar — e é no mar que se inspira. O gabinete Valdemar Coutinho foi o responsável pelo projecto, pensado numa linguagem dualista: um desenho formal e uma organização funcional.

É essa uma das duas características mais importantes, a par do acabamento do pavilhão: "betão aparente e placagem em pedra grampeada cinza-azulada". Criou-se assim a ligação do edifício ao Oceano Atlântico, também presente no painel de azulejos do artista plástico Mário Rocha, com alusões a crustáceos e algas das praias da cidade.

Com uma superfície de prática desportiva de 650 metros quadrados — essencialmente para voleibol e basquetebol —, o novo pavilhão municipal dará também apoio à Escola Básica 2/3 Pedro Barbosa.