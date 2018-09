A ópera bufa de Tancos

Sob o feliz título “A ópera bufa de Tancos”, Manuel Carvalho, jornalista e historiador que muito estimo, manifestou, no seu editorial de 26 de Setembro, alguma estranheza por ter sido “roubado em Tancos um paiol com a mesma facilidade com que se assalta uma caixa de esmolas”, bem como “o que se passou é demasiado grave para se tolerar nas Forças Armadas”… Concordo plenamente com o que escreveu, mas não com a sua perplexidade e esperança de justiça face ao sucedido em Tancos, tendo presente que se trata do mesmo Exército descomandado e desorganizado da Primeira Grande Guerra, de 1914-1918, tão bem retratado no seu excelente trabalho “A Guerra que Portugal quis esquecer”. Talvez, tal como em todas as guerras anteriores e posteriores, o Exército português nunca tenha aprendido nada quanto ao bom comando, disciplina, organização e brio militar.

António José B. C. Alves, Lagoa

Garcia Pereira responde a Honório Novo

Face à carta subscrita pelo sr. eng.º Honório Novo e que o PÚBLICO publicou na sua edição do passado dia 26/9/18, tenho a dizer o seguinte:

1.º Honório bem sabe que, na CPCJ Porto Oriental, a respectiva presidente permanece nessa Comissão desde há 11 anos, e nessa mesma qualidade de presidente desde poucos meses depois até hoje, sendo que essa situação é amplamente conhecida por todos quantos trabalham nas e com as CPCJ da cidade do Porto, não se percebendo assim porque é que uma determinada duração de exercício de mandato é razão para afastar uma pessoa (dr.ª Célia Carvalho) numa dada CPCJ (a Porto-Central) e noutra ou noutras já não o é.

2.º Por seu turno, a pessoa que saiu de representante da Câmara Municipal do Porto na CPCJ Porto Ocidental transitou, aliás em circunstâncias ainda por esclarecer, para a CPCJ Porto Oriental, tendo passado a “marcar o ponto” nas instalações desta logo depois de regressar do seu período de férias, e mesmo antes do despacho de nomeação de novos representantes.

3.º Finalmente, sucede também que naquela CPCJ Porto Ocidental houve, pelo menos, um técnico da Câmara do Porto que exerceu funções durante mais de 6 anos, na qualidade de representante ou de cooptada.

4.º Por outro lado, e precisamente ao invés do que se terá passado com Honório Novo na CPCJ Porto Ocidental, na CPCJ Porto Central a dr.ª Célia Carvalho, nem enquanto presidente, nem enquanto representante da Câmara do Porto, foi alguma vez ouvida ou auscultada quanto à pessoa da nova representante, mas antes abrupta e deselegantemente confrontada, em reunião colectiva de 28/8/18, com o facto consumado da sua substituição, restando assim por explicar igualmente a razão de ser deste tratamento desigual (e de excepção relativamente a Célia Carvalho) entre Comissões da mesmíssima cidade.

5.º Em suma, revela-se deste modo perfeitamente existente e demonstrada a completa e injustificada desigualdade de tratamento e inaceitável discriminação daquilo que se passou com Célia Carvalho na CPCJ – Porto Central relativamente ao que se tem vindo a passar no funcionamento das outras duas CPCJ da cidade.

António Garcia Pereira, advogado

