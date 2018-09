O sismo e o tsunami que atingiram a ilha indonésia de Celebes na sexta-feira já fizeram mais de 800 mortos, segundo o mais recente balanço feito pelas autoridades indonésias nesse domingo. A agência nacional de emergência de resposta à catástrofe referiu que a área afectada é superior ao que fora estimado inicialmente.

Nos últimos dois dias, as autoridades deram início às operações de socorro e contabilização dos mortos e é expectável que o número de vítimas ainda possa subir à medida que as comunicações sejam reestabelecidas – o vice-presidente da Indonésia, Jusuf Kalla, admitia no sábado que a cifra poderá chegar aos milhares. Para já, as autoridades registaram 832 mortos.

A catástrofe afectou em particular a cidade costeira de Palu. Ao sismo com uma magnitude de 7,5 na escala de Richter seguiu-se um tsunami com ondas que, segundo a Reuters, chegaram a atingir seis metros de altura.

PUB

PUB

PUB

Muitas das vítimas mortais que primeiro foram identificadas pelas autoridades participava num festival organizado na praia de Palu. Foram as primeiras a ser atingidas no momento em que as ondas galgaram a terra.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Fotografias e vídeos partilhados nas redes sociais mostram ondas a embater violentamente ao longo da costa de Palu, destruindo casas, carros, estabelecimentos comerciais e até uma ponte. Um deslizamento de terras obrigou mesmo ao corte da principal auto-estrada de acesso à cidade.

É a terceira vez em poucos meses que o país é afectado por graves catástrofes naturais.

PUB