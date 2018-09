Curdos iraquianos foram a votos um ano depois da tentativa fracassada de independência

Os curdos participaram este domingo numa eleição parlamentar na sua região no Norte do Iraque, com a actual coligação a ambicionar estender o seu mandato de poder partilhado, apesar do crescente descontentamento popular com a percepção de corrupção e as dificuldades económicas.

A votação acontece um ano depois da região de seis milhões de pessoas, que ganhou o estatuto semi-autónoma após a Guerra do Golfo (1991), ter feito uma tentativa fracassada de se separar do resto do Iraque, numa campanha liderada por Masoud Barzani, líder do Partido Democrático do Curdistão (KDP, na sigla em inglês).

Barzani manteve uma base de apoio, mas o seu impulso de independência provocou uma intensa reacção do Governo de Bagdad, cujo resultado foi a privação da autonomia territorial e económica da região curda.

PUB

PUB

PUB

Ainda assim e mesmo com as críticas ao establishment curdo dominante – dominado pelas famílias Barzani e Talabani há décadas – serem mais audíveis, a fraca oposição significa que os cerca de 3,1 milhões de eleitores podem manter o statu quo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Não sei em quem votarei, mas nossa família sempre apoiou o KDP. O meu filho escolherá um candidato para mim”, disse Halima Ahmed, de 65 anos, enquanto caminhava com uma bengala na cidade de Erbil, assento do Governo Regional do Curdistão (KRG).

As divisões identificadas na União Patriótica do Curdistão (PUK) significam ainda que o KDP pode ganhar vantagem dentro da coligação.

Os dirigentes da União Patriótica do Curdistão ameaçaram não reconhecer os resultados da eleição, que só deverão ser anunciados após 72 horas do fecho das urnas, argumentando irregularidades durante a votação.

PUB