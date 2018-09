Valverde é o novo campeão do mundo de ciclismo de estrada

O ciclista espanhol Alejandro Valverde é o novo campeão do mundo de estrada, sucedendo ao tricampeão Peter Sagan ao vencer, este domingo, a prova mais importante dos mundiais de estrada de ciclismo em Innsbruck, na Áustria.

Valverde bateu ao sprint o francês Romain Bardet, o canadiano Michael Woods e o holandês Tom Dumoulin, concluindo a prova de 252,9 quilómetros em 6h46m41s, tempo atribuído a Bardet, Woods e Dumoulin, companheiros de fuga do espanhol.

"É incrível, são muitos anos a lutar e por fim consegui. Controlei distância para o sprint, muito longo, arranquei a 300 metros, era a minha distância e ganhei. É uma vitória de toda a selecção, de toda a gente que me tem acarinhado e a vitória de uma carreira. Um sonho", disse Valverde emocionado logo após o final.

O português Rui Costa, campeão do mundo em 2013, terminou a prova no 10.º lugar, a 43 segundos de Valverde, enquanto Nelson Oliveira foi 39.º, a cinco minutos.

Depois das conquistas na Volta a Espanha de 2009, Valverde venceu a maldição que o impedia de atingir a coroa nos Mundiais, onde soma dois segundos lugares(2003 e 2005) e quatro terceiros (2006, 2012, 2013 e 2014). Valverde junta-se a Abraham Olano, Igor Astaloa e Oscar Freire na galeria de campeões espanhóis.

?? @alejanvalverde ???? "It's incredible, after missing it for so many years! It's a victory for the team"#InnsbruckTirol2018 pic.twitter.com/EdjxJfjHR4