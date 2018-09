Alavés desperdiçou hipótese de igualar Barcelona e Real

O Alavés teve o pássaro na mão, mas deixou-o fugir. Depois de ter visto Barcelona e Real Madrid escorregarem (empataram com Athletic e Atlético de Madrid, respectivamente), o emblema basco desperdiçou a oportunidade de alcançar os dois “gigantes” do futebol espanhol no topo da classificação. A derrota na visita ao Levante impediu a equipa de Abelardo de igualar os 14 pontos de "blaugana" e "merengues".

A partida até começou bem para o Alavés, que se adiantou no marcador por Rubén Sobrino. Porém, o Levante deu a volta ao resultado, ainda durante a primeira parte, com golos de Jason e Toño. Os bascos, que no próximo sábado recebem o Real Madrid, mantiveram os 11 pontos e foram ultrapassados pelo Betis.

Em França, o Lille recebeu e venceu o Marselha (3-0) e Rafael Leão, que rescindiu com o Sporting na sequência dos incidentes na Academia de Alcochete, cumpriu os primeiros minutos pela equipa onde também actuaram José Fonte e Xeka, tendo sido lançado na partida por Christophe Galtier aos 78’. O Montpellier-Nimes (3-0) esteve interrompido mais de uma vez, primeiro por uma parte da vedação ceder perante os festejos dos adeptos, e depois devido a distúrbios.

O Milan regressou aos triunfos na Liga italiana com uma goleada perante o Sassuolo (1-4). Na Ucrânia, o Vorskla, próximo adversário do Sporting no Grupo E da Liga Europa, foi ao terreno do Desna obter a quarta vitória consecutiva no campeonato (0-2), consolidando o quarto lugar na classificação. O Olympiacos de Pedro Martins (com Podence) sofreu a primeira derrota na Liga grega, ao ser batido por 0-1 em casa pelo PAOK (com Vieirinha).

