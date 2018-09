Académica fica pelo caminho na Taça de Portugal

Foram sete os clubes afastados da Taça de Portugal por equipas de escalões inferiores nos jogos da segunda eliminatória da prova, que na sua maioria se disputou neste domingo um pouco por todo o país. Dessas, cinco competem na II Liga: Académica, Mafra, Famalicão, UD Oliveirense e Varzim.

O maior “escândalo” da eliminatória aconteceu em Trás-os-Montes, onde a Académica, da II Liga, foi afastada da competição que já conquistou por duas vezes pelo Pedras Salgadas. Um golo sofrido logo aos 3’, foi o suficiente para o emblema do terceiro escalão do futebol nacional afastar os “estudantes”.

A saída prematura da Taça de Portugal não foi bem digerida pela meia centena de adeptos da Académica, que esperaram pela equipa junto ao autocarro. A GNR de Vila Pouca de Aguiar teve mesmo que usar a força para serenar os ânimos. A comitiva da “Briosa” só conseguiu abandonar o recinto perto de uma hora após o final do encontro e à entrada para o autocarro, jogadores e treinador foram insultados.

Águeda, Fátima, Limianos e Sacavenense foram os outros protagonistas da eliminatória, deixando pelo caminho, respectivamente Famalicão, Oliveirense, Mafra e Varzim.

Já a Sanjoanense e o Paredes, ambos do Campeonato de Portugal (CP), foram eliminados por Vila Real e Silves, respectivamente, dois emblemas dos Distritais (D).

De destacar ainda Silves, Valenciano, Santiago do Cacém e Vila Real, equipas das divisões Distritais e que continuam em prova.

O resultado mais desnivelado foi o verificado na goleada por 8-0 na recepção do Amora (CP) ao Lamego (Distrital), logo seguido do 5-0 com que o Amarante (CP) afastou o Vila Flor (D) e o 5-1 com que o Praiense (CP) eliminou o Pinhalnovense (CP).

