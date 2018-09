Azerbaijão e Polónia são os líderes das Olimpíadas de xadrez

As selecções do Azerbaijão e da Polónia são as líderes da secção absoluta da 43.ª edição das Olimpíadas de xadrez decorridas seis das 11 rondas da prova, sendo as únicas, das 185 participantes, que até agora venceram todos os encontros disputados.

Portugal desperdiçou uma oportunidade de ouro de se aproximar dos lugares cimeiros ao permitir um empate perante Singapura. Luís Galego deu vantagem à selecção nacional com uma excelente vitória no primeiro tabuleiro, mas Singapura restabeleceria a igualdade com a derrota de André Sousa no quarto.

Rui Dâmaso no segundo e David Martins no terceiro dispuseram de várias possibilidades de alcançar a vitória, mas acabariam por permitir a divisão do ponto. De referir que a selecção de Singapura jogou com um elemento feminino no segundo tabuleiro, uma das poucas excepções entre as selecções participantes no sector absoluto.

Shaktiar Mamediarov, líder da selecção do Azerbaijão e actual número três do ranking mundial, numa breve entrevista ao PÚBLICO, fez uma análise da sua participação até então. “A minha vitória sobre Levon Aronian, que nos permitiu vencer a Arménia na quinta jornada, foi a melhor partida que realizei até hoje, e deixou-me extremamente feliz, pois além de termos derrotado um dois nossos grandes rivais, permitiu-me também no plano individual conseguir subir mais um pouco no ranking, aproximando-me cada vez mais, de Fabiano Caruana e de Magnus Carlsen. É também um tributo pessoal à memória de Vugar Gashimov, o meu talentoso amigo e precocemente desaparecido, vítima de um tumor cerebral”.

Pouco depois, Mamediarov conseguiria nova vitória concludente sobre o checo David Navara, contribuindo decisivamente para a liderança partilhada com a Polónia. No sector feminino a Rússia terá comprometido a possibilidade de renovar o título ao sofrer a segunda derrota perante a Arménia, com os Estados Unidos a manterem a liderança. Portugal venceu o Paraguai, 3-1, e mantém-se um pouco acima do meio da tabela entre as 150 selecções participantes.

