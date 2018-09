Quando a moda saiu do estúdio

Habituado aos panos de fundo e aos ambientes claro-escuro de estúdio muito controlados, a ideia de pisar o mundo exterior com uma câmara fotográfica às costas começou por aterrorizar Norman Parkinson. O desafio foi-lhe lançado em 1935 pela revista Harper’s Bazaar, já contaminada pelo “realismo em movimento” de Martin Munkacsi (1896-1963), que viria a fazer escola na fotografia de moda. Mas, passado esse susto inicial, Parkinson, criador de algumas das mais icónicas fotografias de moda do século XX, tomou-lhe o gosto e deixou de ter dúvidas sobre o que queria fazer para o resto da vida, sobretudo quando se sentiu encantado por uma das suas imagens. O corpo no ar da modelo Pamela Minchin, numa fotografia do final dos anos 30 plena de dinâmica e estilo, lançou-o numa espiral de vida dedicada às imagens. “Quando vi a fotografia depois de revelada, tornou-se claro que tinha de ser fotógrafo para o resto da vida. Fiquei absolutamente maravilhado com a sua magia.”

Inspirado por este momento, Norman Parkinson (1913-1990) ajudou a construir uma nova atitude em relação à imagem fotográfica voltada não só para o mundo das revistas de moda, mas também para o registo das colecções de grandes casas, como a Chanel e a Schiaparelli, cada vez mais interessadas em representar os ideais das mulheres de “mente aberta”, socialmente mais extrovertidas e despreocupadas. Ambicionando “tirar a atmosfera carregada de perfume das fotografias”, Parkinson passou a olhar para tudo o que o rodeava como possível cenário para as suas imagens, do quotidiano mais banal do Reino Unido às paisagens mais exóticas da Índia. Em meados dos anos 30, “a maioria dos fotógrafos mostrava mulheres em salões cintilantes com os joelhos escondidos...” Norman Parkinson: “Nunca conheci raparigas com joelhos escondidos. Só conhecia aquelas que saltavam e corriam. Então comecei a fotografar esse tipo de raparigas e todos disseram: ‘Que ousadia!’”

O estilo pessoal extravagante de Parkinson — um homem muito alto, de bigode arrebitado e fiel a um boné para fumar vitoriano — passou para as suas imagens, que foram maioritariamente publicadas na Vogue ao longo de quatro das quase seis décadas de trabalho. É boa parte desse percurso irreverente que pode ser apreciado agora no Centro Cultural de Cascais, na exposição Norman Parkinson: Sempre na Moda, que reúne 80 fotografias.

