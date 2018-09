Elon Musk deixa presidência do conselho de administração da Tesla

Elon Musk irá ser afastado do cargo de presidente da administração da Tesla. A notícia foi conhecida neste sábado. Este é o resultado de um acordo com a entidade que regula o mercado bolsista nos Estados Unidos, a Securities and Exchange Commission (SEC), que processou o empresário, acusando-o de ter prestado "declarações públicas falsas e enganadoras" e com isso de ter prejudicado investidores. O patrão da Tesla irá, no entanto, manter-se como CEO da empresa.

O acordo, que — ressalva a CNBC — ainda terá de ser submetido a aprovação judicial, estipula que Musk terá 45 dias para deixar o cargo de presidente da administração. Para além disso, o patrão da Tesla terá de pagar uma multa no valor de 20 milhões de dólares. A empresa também foi condenada a pagar uma multa no mesmo valor. No total, Musk e Tesla irão pagar uma multa no valor de 40 milhões de dólares (aproximadamente 35 milhões de euros).

Na base da decisão do regulador está uma publicação de Elon Musk no Twitter. Musk afirmou que estava a equacionar a hipótese de retirar a empresa Tesla da bolsa. Diz a Securities and Exchange Commission que a mensagem "causou uma enorme confusão e disrupção no mercado, para as acções da Tesla, prejudicando investidores.

"Musk sabia ou foi imprudente ao não saber que cada uma das afirmações que fez eram falsas e/ou enganadoras, porque ele não tinha uma base adequada para dizer o que disse", considerou o regulador.

"Quando ele fez aquelas afirmações, Musk sabia que nunca tinha discutido, com nenhuma fonte potencial de financiamento, uma operação de recompra de acções a 420 dólares para retirar a empresa da bolsa, sabia que não tinha estudado se seria possível para todos os investidores continuarem ligados à empresa quando esta saísse da bolsa através de um 'fundo especial'", argumentou a SEC.

