Homem suspeito de abuso sexual de menor detido em Odemira

A GNR deteve um homem de 47 anos, no concelho de Odemira, distrito de Beja, sob o qual pendia um mandado de detenção e condução por suspeita de abuso sexual de menor, anunciou neste sábado aquela força policial.

Segundo um comunicado do Comando Territorial de Beja da GNR, o homem foi detido na sexta-feira, através do Destacamento Territorial de Odemira.

A GNR refere que, no dia 21 deste mês, foi comunicado à Guarda Nacional Republicana o desaparecimento de uma menor de 15 anos, por parte da sua mãe, tendo "de imediato sido iniciadas diligências para a sua localização".

No decorrer das diligências, adianta o comunicado, na tarde de sexta-feira, a GNR conseguiu apurar junto da população que a menor estaria com o suspeito numa zona de mato, em Longueira, no concelho de Odemira.

"De imediato foi efectuada uma operação policial que resultou na detenção do suspeito e na recuperação da menor", acrescenta o comunicado. Na sequência desta detenção, a GNR apreendeu 1105 sementes de canábis, cinco plantas de canábis e 600 euros em numerário.

De acordo com a GNR, a menor foi encaminhada para o Gabinete de Medicina Legal do Hospital de Beja, tendo "ficado internada para observação", enquanto o detido vai ser presente hoje ao Tribunal Judicial de Ourique, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coacção.

Esta operação contou ainda com a participação de equipas do Grupo de Intervenção de Operações Especiais e do Grupo de Intervenção Cinotécnica, ambos da Unidade de Intervenção da GNR.

