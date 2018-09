GNR deteve dez suspeitos de participar em corrida ilegal

A GNR de Chaves deteve este sábado em flagrante dez pessoas por participarem numa corrida ilegal na zona do parque empresarial desde concelho do distrito de Vila Real, adiantou uma fonte da Guarda Nacional Republicana.

Fonte da GNR de Chaves explicou que a operação decorreu durante a madrugada de sábado e foi o fim de um processo que decorria já há algum tempo devido ao alarme social, ao perigo que as corridas representavam e ao facto de a zona ser de passagem para aldeias.

PUB

Militares à civil começaram por identificar os condutores e os veículos (11) que participaram na corrida ilegal e mais tarde detiveram os condutores em flagrante delito. Os dez detidos são provenientes da zona Norte e da Galiza e possuem idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos.

PUB

Os detidos são suspeitos do crime de atentado à segurança rodoviária e vão ser presentes a tribunal para eventual aplicação de medidas de coação. No total foram aprendidos 11 automóveis, sendo que, de acordo com a fonte, um dos condutores fugiu.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As viaturas foram levadas para o parque do destacamento da GNR de Chaves e vão ser alvo de uma peritagem a cargo do Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT), para se perceber se as suas características foram ou não alteradas.

Esta operação incidiu na parte criminal, mas em simultâneo foram verificadas as restantes viaturas que se encontravam no local e levantados 15 autos de contra-ordenação. A acção envolveu 25 militares de várias valências da Comando da GNR de Vila Real.

Estas corridas ilegais, que decorrem alegadamente há alguns anos na zona empresarial de Chaves, atraíam dezenas de pessoas de toda a região Norte do país e de Espanha.

PUB