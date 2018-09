Pedro Passos Coelho recusa condecoração por ser cedo

O semanário Expresso noticia este sábado que Pedro Passos Coelho terá recusado ser condecorado pela Presidência da República por ser demasiado cedo.

Fonte próxima do ex-primeiro-ministro disse ao semanário que Passos Coelho entende ser ainda “novo para receber condecorações nacionais”.

O artigo sugere, no entanto, outra explicação: o antigo primeiro-ministro ainda não dá a sua carreira política por encerrada. No médio prazo, Passos pode voltar ao activo, se — esgotada a solução de Rui Rio — a nova geração não for capaz de singrar, devolvendo o partido ao poder.

O possível regresso de Passos é um assunto no PSD. Recentemente, o comentador Pedro Marques Lopes disse, na TSF: "Passos Coelho quer voltar a ser presidente do PSD e já começou a fazer contactos". A reacção de Marques Lopes no programa Bloco Central surgiu na sequência do artigo escrito pelo ex-governante no jornal Observador, no qual criticou a decisão do Governo e do Presidente da República de não reconduzir Joana Marques Vidal na Procuradoria-Geral da República.

Pedro Marques Lopes disse ainda que a ideia de Passos Coelho será "voltar a ser presidente do PSD".

