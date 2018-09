Contra o fascista Bolsonaro, elas marcharam pela democracia

Nem se diz o nome dele, para não dar azar. “É o Bozo, o palhaço, o coiso. Temos de tomar cuidado”, diz Cissa Cabral, junto a uma banquinha montada rés-vés à escadaria do edifício da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na Cinelândia, que vende t-shirts do movimento #EleNão, anti-Jair Bolsonaro – violeta, mais claro ou mais escuro, o tom escolhido para a manifestação aprazada para várias cidades brasileiras neste sábado, e também na Europa e noutros continentes.

“Sou jornalista, e do sou do PT [Partido dos Trabalhadores]. O meu pai também era jornalista, e foi um dos fundadores do sindicato”, explica Cissa Cabral, que hoje é aposentada, tem 62 anos. “Sou fundadora do PT. O primeiro núcleo do PT aqui no Rio nasceu lá nos fundos da minha casa, era proibido. Recolhíamos garrafas, papel, ferro-velho, para arranjar fundos. E radiografias”, explica sentada nas às escadarias do edifício da Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

De t-shirt vermelha, calças de ganga, brinco na orelha com pérola e dourado, cabelo curto entre o louro e branco, encaracolado, Cissa Cabral é uma mulher determinada. Veio para a rua, para a manifestação das mulheres contra Bolsonaro, convocada através das redes sociais, horas antes da praça da Cinelândia, no Rio de Janeiro, se encher de gente – não apenas mulheres, com t-shirts roxas ou não, cabelos compridos, afro, azuis despenteados ou em trancinhas, homens – bastantes, por si sós ou atrelados aos seus amores, alguns com t-shirts feministas.

O problema, diz, é que este candidato esconde um perigo ainda maior. “Ele é apenas um sujeito manipulado por uma força maior, as chefias militares. Não é à toa que tem como vice um general que está a dar entrevistas a dizer coisas absurdas.”

Cissa Cabral tem dois filhos militares, um homem e uma mulher, ambos na Marinha, que fazem campanha por Fernando Haddad. “Mas são oficiais de carreira, por isso não tem problema, e são muito inteligentes, por isso não forçam ninguém”, explica.

Agora, o perigo de os militares quererem voltar ao poder, como no tempo da ditadura, não lhe parece nada remoto. “A ideia só não está encontrar apoio no ‘baixo clero’, se é que me entende. O comando militar Leste não concorda. Mas é uma cláusula pétrea da Constituição que não pode haver Governo militar”, assegura. “Eu já vivi numa ditadura militar, perdi um irmão de 17 anos para tortura, simplesmente porque era presidente de um grémio de estudantes”. Não quer correr riscos.

Democracia tutelada

Ainda da cama do hospital, o candidato Jair Bolsonaro deu uma entrevista à televisão Bandeirantes em que deixou planar a ameaça de uma regime tutelado pelos militares – além de indicar que só aceitará a vitória. “Pelo que vejo nas ruas, não aceito um resultado diferente da minha eleição”, afirmou. Não se cansa de pôr em causa a fiabilidade do voto electrónico – que no entanto é garantido pelas autoridades eleitorais e pelos especialistas – e até de “profissionais dentro do Tribunal Superior Eleitoral”.

Disse não acreditar que as Forças Armadas tomassem a iniciativa de contestar os resultados das eleições, se o PT ganhar. Mas, e este mas é toda uma ameaça, “na primeira falta, com o PT errando, poderia acontecer, sim”. Embora seja político há 27 anos, o ex- capitão considera-se ainda militar. “Nós, das Forças Armadas, somos avalistas da Constituição. Não existe democracia sem Forças Armadas”, declarou Bolsonaro.

“Não, não, ele é fascista/Meu voto será feminista”, ensaiam-se palavras de ordem para a manifestação, enquanto a praça se vai enchendo lentamente, até chegarem as 15h. Chegam os carrinhos com rodinhas, puxados por bicicletas, por força de braços, com tabuletas a dizer que aceitam todos os cartões, visa, mastercard… Sim, porque ninguém tem de passar fome e sede na manifestação! Começa a haver fumo de assar os espetinhos de frango, de carne de boi (aqui a carne de vaca muda de sexo), de queijo, a cervejinha, a caipirinha nas suas várias encarnações, colas, águas, docinhos… Alguns trazem os autocolantes de candidatos a deputados locais.

Os autocolantes #EleNão, de vários tipos, produzidos por várias entidades, começam a circular entre a multidão. São colocados nas t-shirts, nas mochilas e malas, directamente nos braços para quem não tem grande área na roupa para os colar.

“Bolsonaro passa de todos os limites, a candidatura dele devia ter sido impugnada. Um cara que defende a tortura devia estar preso”, diz Soraya Ravenle, actriz e cantora de 55 anos, que dentro em pouco tinha de ir trabalhar, mas não resistiu a ir ao início da manifestação, porque está chocada demais com o que se está a passar. “Ele é psicopata, doente, mas além de ignorante, burro, não fez nada na sua vida política.”

“Estava ouvindo ontem uma série de entrevistas de Vladimir Safatle, ele é filósofo, escreve na Folha de São Paulo, ele dizia várias coisas que me ficaram na cabeça. Uma delas é que essa direita que está a crescer tem sempre um carácter cómico. E a gente fica ‘ah não é verdade o que ele está a falar, é brincadeira’. Todos têm isso, lá em Itália, o Trump. É muito complexo”, diz, com gestos que se tornam largos, agitados.

Ela não é do PT, vai votar no Ciro Gomes, que parece uma alternativa para o voto à esquerda. “Mas o antipetismo é muito violento. “Achava que o Ciro, que está na política há 300 anos, podia ter uma oportunidade de ser uma alternativa à esquerda. Mas a esquerda não se une. O meu maior medo é que na segunda volta a esquerda não se une e Fernando Haddad perca.”

A útima sondagem Datafolha, revelada sexta-feira à noite, dá 28% a Jair Bolsonaro e 22% a Fernando Haddad. Estes são também os dois candidatos com maior rejeição: 46% para Bolsonaro, e 32% para Haddad. O candidato da extrema-direita é rejeitado por 52% das mulheres – e apenas 26% rejeitam Haddad. Na segunda volta, Bolsonaro perderia com qualquer outro candidato.

Bella Ciao

“Uma manhã eu acordei e ecoava ‘ele não, ele não, ele não, não, não, não/ Uma manhã eu acordei e lutei contra o opressor/ Somos mulheres, a resistência de um Brasil sem fascismo e sem horror / Vamos à luta para derrotar o ódio e pregar o amor.” A letra é nova, mas a música é Bella Ciao, uma canção que se tornou um símbolo da resistência italiana contra o fascismo. Ecoa na Cinelândia, tendo como alvo Jair Bolsonaro. “Ele não, nem o filho dele” – Flávio Bolsonaro disputa o cargo de senador pelo Rio de Janeiro.

“O principal motivo de estar aqui é a resistência contra o avanço das ideias fascistas, na figura de Bolsonaro. Protestar contra a opressão contra tudo o que é repressão”, diz Camila Putzke, de 24 anos, professora e estudante de mestrado, que vai votar em Guilherme Boulos, candidato do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).

“Ele significa perda de direitos, é uma pessoa reaccionária. Votou a favor da emenda constitucional 95 [que impõe um tecto da despesa pública durante 20 anos, que não será actualizado nem sequer para corresponder à inflação), aprovada em 2016. Há a reforma trabalhista, e há a questão dos direitos das mulheres, somos assediadas a toda a hora, nem sequer podemos pôr um shortinho”, diz.

Carmelena Nassar, de 67 anos, está sozinha, com uma bandeirola a dizer #ele não, uma t-shirt de alças violeta. Mas veio “como avó e como mãe”, frisa. “Não aceito o regresso do fascismo, da ditadura, não quero a violência que o inominável está a fazer. Passei pela ditadura, não quero isso para os meus filhos e netos”, diz, determinada.

Faz parte do movimento na Internet contra Bolsonaro desde finais de Agosto, antes do site no Facebook ter sido atacado por apoiantes da candidatura do ex-capitão. “Às vezes sou atacada online, mas os argumentos deles é xingarem-me de velha filha de algo, é dizerem que nazismo é de esquerda. É para ver o nível!”.

Tinha parado de fumar, mas voltou a fumar em Agosto, contou, puxando de um cigarro. “As pessoas pobres expressam o desejo de votar nesse cara. Será que não percebem ele pode vir a matá-las?”, interroga. “Agora mesmo passaram aí três guris [meninos] negros a dizerem que iam votar no coiso [Bolsonaro]. O povo acha que vai receber uma arma [defende a liberalização do porte de armas], mas vai é receber uma bala!”, afirma. “Estou aqui é para dizer ele não.”



