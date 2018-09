Activista egípcia que denunciou caso de assédio condenada a dois anos de prisão

Amal Fathy é actriz e activista. Em Maio, publicou um vídeo no Facebook onde denunciou a sua experiência enquanto vítima de assédio sexual. Foi condenada pela justiça egípcia a dois anos de prisão e ao pagamento de uma multa, por “espalhar notícias falsas” com o objectivo de prejudicar o Estado, detalhou a sua advogada à Agence France-Presse (AFP), que irá contestar a decisão.

No vídeo publicado em Maio pela activista, Fathy, de 33 anos, relatou um episódio de assédio que terá acontecido quando se deslocou para ser atendida no seu banco. Contou o sucedido na rede social e criticou o Governo por “falhar no seu papel de protecção de mulheres”. Dois dias depois da publicação, as forças de segurança egípcias invadiram a sua casa. Amal Fathy foi detida juntamente com o marido e com o filho de três anos. O marido, Mohamed Lotf, e o filho foram libertados horas mais tarde, mas Fathy continuou presa.

O Governo acusa-a de estar “espalhar notícias falsas como objectivo de prejudicar o Estado egípcio” e de possuir “material indecente”. Por cada acusação recebeu um ano de prisão.

PUB

PUB

PUB

Amal Fathy activista na defesa de direitos humanos já tinha denunciado episódios de detenções arbitrárias de activistas e defensores de direitos humanos, conta a organização não-governamental Aministia Internacional. Já estava, aliás, alvo de acusações por parte do Governo que a acusa de “pertencer a um grupo terrorista”.

Para além da pena de prisão, Amal Fathy terá de responder a uma multa de aproximadamente 10 mil libras egípcias (o equivalente a 482 euros). No Egipto, o salário mensal médio é de 2,9 mil libras egípcias (aproximadamente 133 euros). Para que a pena seja suspensa, Fathy terá de pagar 20 mil libras egípcias.

O marido de Fathy, Mohamed Lotfy, que integra a Comissão Egípcia de Direitos e Liberdade foi impedido de entrar no tribunal durante a leitura da sentença. “A sentença é uma mensagem para todos os abusadores: a mensagem de que são livres de assediar e abusar sexualmente alguém sem medo de vir a sofrer qualquer punição. Para as vítimas, a mensagem é de que se falarem irão parar à prisão”, afirmou Lofty.

"Este é um caso intolerável de injustiça, em que uma sobrevivente é condenada enquanto o abusador permanece solto", apontou um dos membros da Amnistia Internacional, Najia Bunaim. “Ela não é uma delinquente, e não deveria ser punida por sua coragem”, cita a AFP.

Também no mesmo mês, uma turista libanesa publicou um vídeo que relatava o constante assédio sexual de que foi vítima enquanto estava no Cairo. Foi detida pelas forças de segurança do Egipto no aeroporto do Cairo e condenada a oito anos de prisão sob a acusação de “espalhar rumores para fragilizar a sociedade [egípcia] e atacar a religião”, contava o Wall Street Journal no início deste mês.

A sentença foi reduzida por um ano e posteriormente suspensa. Foi deportada para o Líbano este mês.

O assédio no Egpito

PUB

Esta não é a primeira vez que o Egipto condena mulheres que denunciam episódios de violação de direitos humanos, entre os quais constam frequentes queixas de assédio e abuso sexual.

De acordo com relatório de 2013 da Organização das Nações Unidas, cerca de 99% das mulheres egípcias dizem que já foram vítimas de alguma forma de assédio sexual.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Um relatório mais recente, datado a 2015, acrescentava que, em média, todos os anos, 2,5 milhões de mulheres são assediadas nas ruas e vítimas de abuso sexual no Egipto. Os abusos acontecem também nas escolas. Todos os anos, pelo menos 16 mil raparigas são vítimas destes abusos — que podem ir até à violação, lê-se nas conclusões do relatório.

Na amostra recolhida, 82,6% das egípcias afirmam que não se sentem seguras nas ruas e há ainda mais mulheres a sentirem-se inseguras nos transportes públicos (86,5%). As estudantes são das mais expostas (94,2% das estudantes consultadas já foram vítimas). Seguem-se as trabalhadoras (54,2%), as domésticas (39,6%) e as turistas (11,2%).

O assédio sexual foi considerado crime no Egipto em 2014, mas o Governo contesta os números citados pelas organizações de direitos humanos. Em 2017, numa entrevista a um jornal local, a presidente do Conselho Nacional de Mulheres do Egipto, Maya Morsy, defendia que apenas 9,6% das mulheres tinham sido assediadas sexualmente.

PUB