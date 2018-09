Crianças e estudantes universitários de Aveiro desafiados a “Plantar o Futuro”

É verdade que há uma grande parte de brincadeira na actividade – afinal de contas, muitas crianças passam anos a ouvir que não podem mexer na terra -, mas a mensagem fica retida. Porque mais do que desafiar os mais novos a atirar para a terra bolas de argila e substrato - que contêm, no seu interior, sementes -, a acção “Semear o Futuro” consegue sensibilizá-los para a defesa da floresta - e da natureza em geral. Este sábado, a iniciativa promovida pela associação Agora Aveiro juntará um total de 150 crianças, em Estarreja. É a primeira das várias actividades previstas no âmbito de um projecto mais abrangente, designado “Plantar o Futuro”, e que envolverá também os caloiros da Universidade de Aveiro e a comunidade em geral.

A ideia surgiu, em 2014, pelas mãos dos alunos de Biologia da UA, que começaram a entregar a cada novo aluno daquele curso uma árvore autóctone (carvalho, azinheira, medronheiro, etc.), atribuindo-lhes a responsabilidade de tratar delas até a altura da sua plantação (nos meses de chuva). Daí até agora, “já foram plantadas árvores na Mata do Buçaco, Albergaria-a-Velha, na região de Aveiro, e Lousada, no Porto, contribuindo, igualmente, para a sensibilização de centenas de alunos”, relata Helder Berenguer, um dos responsáveis pelo projecto.

No final do ano passado, a associação Agora Aveiro acabou por se juntar ao projecto, contribuindo para que ele se alargasse a outros públicos. “Fomos desafiados por um elemento da Associação de Pais da Escola de Santiago a fazer algo junto das crianças, uma vez que havia uma grande preocupação em relação à devastação dos incêndios”, recorda aquele responsável. Nascia, assim, a proposta de ensinar a fazer e lançar para o terreno as chamadas seed bombs – as tais bolas com sementes, seleccionadas de acordo com a área a intervencionar e que pretendem contribuir para o desenvolvimento de cobertos vegetais que facilitam o crescimento das árvores. “Correu tão bem que acabámos por ir, também, às escolas das Barrocas, Vera Cruz e Glória”, acrescenta Helder Berenguer, a propósito da acção que viajará, este sábado, até Estarreja.

Árvores para todos os caloiros da UA

Uma das grandes novidades da edição deste ano do projecto “Plantar o Futuro” passa por querer chegar a todos os novos alunos da UA. “Vai ser uma operação em grande escala”, antevê Helder Berenguer, especificando: “nos anos anteriores, como era só para os caloiros de Biologia, procedíamos à entrega de 80 a 100 árvores autóctones; este ano, vamos entregar cerca de 2.000”. Junto com as árvores, que serão distribuídas numa sessão prevista para o final de Outubro, segue também um pequeno livro informativo a explicar como devem cuidar das plantas, até à sua transplantação, prevista para Fevereiro de 2019. “Desta vez, serão plantadas em Estarreja, em terrenos que estão a ser seleccionados pela câmara municipal”, acrescenta aquele responsável.

A experiência vivida desde 2014, ano de arranque do projecto, aponta para uma taxa de sucesso “positiva” no que toca ao cuidado que os caloiros têm com as árvores até à sua plantação. “Agora, serão muitas mais, mas acreditamos que a grande maioria vai conseguir cumprir bem a missão”, perspectiva Helder Berenguer, em relação ao desafio que também acaba por “dar outra utilidade à praxe académica, contribuindo para a defesa da floresta”.

Já para a comunidade em geral foi pensada a actividade “Green Friday”. Por ocasião da Black Friday (23 Novembro), será realizada, em parceria com a Associação Comercial de Aveiro e vários estabelecimentos de comércio local, a “Green Friday”. “Durante dois a três dias, o valor das compras efectuadas nesses estabelecimentos será convertido em árvores. O cliente, por sua vez, recebe um talão como comprovativo da árvore que será plantada e um saco de papel reciclado para as compras”, avança a associação Agora Aveiro. O objectivo passa por conseguir plantar “entre 1.000 a 1.500 árvores e alcançar centenas de pessoas”.

