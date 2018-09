Gostava de viver num mundo sem fronteiras?

Acho que sim. Nenhum outro animal desenha linhas e fronteiras como nós desenhamos. Revelam as partes menos boas das pessoas, as coisas mais tribais e mais temíveis. As fronteiras causam muito sofrimento, e do ponto de vista económico trazem muita ineficiência também. Porque é que as pessoas não se podem movimentar para onde há procura de trabalho? Mas, enfim, também sou realista ao pensar nas fronteiras como a forma em que os humanos conseguiram criar ordem e identidade.

Os tratados não deviam servir para isso?

As nações civilizadas assinam todos os tratados. Nós prometemos que vamos proteger as pessoas que fogem da violência, mas depois vemos as pessoas a fugir da Síria e os países dizem, “ok, nós assinámos, mas agora não queremos fazê-lo, não podemos fazê-lo”. E como têm vergonha de mandar as pessoas para trás, pagam a outos países menos ‘civilizados’ para as receber. Mesmo tendo convenções e leis, continuamos a ser tribais na forma como lidamos com os tratados.

Os programas são editoriais?

Não é esse o meu objectivo. A minha esperança é que estes programas façam as pessoas estar mais alertas, mais atentas. E eu vejo que estão quando uso o crowdsourcing, as pessoas como fontes. O mais importante para mim é ter a certeza de que as histórias são verídicas. Eu já cresci como uma criança da internet, habituada fazer perguntas. E se pergunto qual é o melhor sítio para comer, porque não posso perguntar sobre as coisas mais importantes que há para reportar em Hong Kong, por exemplo? As pessoas querem contribuir, querem fazer parte destes projectos.