Sporting derrota o Marítimo e chega-se à frente

O Sporting derrotou neste sábado o Marítimo por 2-0. Num jogo pouco interessante, os "leões" cumpriram a sua obrigação e derrotaram os madeirenses com golos de Bruno Fernandes, de grande penalidade, após uma falta do guarda-redes insular sobre Raphinha, e de Fredy Montero no ressalto de bola após um livre.

Ambos os golos surgiram na primeira parte e permitem aos sportinguistas aproximarem-se da frente da classificação.

