A Roma venceu este sábado o derby da cidade eterna, referente à sétima jornada do campeonato italiano, derrotando a Lazio, por 3-1, colando-se assim aos rivais, que ficam a um ponto de diferença na geral da Serie A, garantindo o quinto posto à condição, com 11 pontos.

Lorenzo Pellegrini marcou o primeiro golo do encontro mesmo a terminar a primeira parte, apenas 9 minutos após ter rendido Javier Pastore, acabando por desempenhar papel crucial na vitória giallorossi.

A Lazio ainda chegou ao empate por Ciro Immobile (67'), mas acabou por não resistir ao laboratório da Roma, que fechou as contas com dois golos de livre. Aleksandar Kolarov (75') voltou a dar vantagem aos visitados, surgindo de novo Pellegrini a assistir Federico Fazio (85') para o terceiro e último golo do encontro.

