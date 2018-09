PSG soma oitavo triunfo consecutivo e segue intocável

O Paris Saint-Germain soma e segue na Liga francesa, tendo vincado a posição de líder inatacável ao vencer, por 0-3, este sábado, na deslocação ao reduto do Nice.

Disparado na frente com 24 pontos em oito rondas, o PSG - que prescindiu do goleador Edinson Cavani no "onze" inicial - resolveu a partida sem problemas de maior, embalando com um golo de Neymar (22') - o sexto na prova, na sequência de um remate colocado à entrada da área, com o brasileiro a fechar as contas (90'+2') com o seu primeiro bis.

Antes, o PSG ampliara a vantagem no primeiro minuto da segunda parte, por intermédio de Christopher Nkunku (46'), após explosão de Kylian Mbappé, que regressou à competição depois do castigo de três jogos, tendo feito duas assistências.

A expulsão de Wylan Cyprien (59') acabou por extinguir qualquer reserva para uma reacção do Nice, que poderia ter sido castigado pela maior capacidade dos campeões franceses.

