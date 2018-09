Nantes tira Lyon do segundo lugar

O Lyon perdeu este sábado o segundo lugar da Liga francesa, ao empatar a um golo com o Nantes, orientado pelo português Miguel Cardoso, que após oito jornadas soma seis pontos e segue no penúltimo posto.

A jogar em casa e obrigado a vencer para voltar ao segundo lugar, perdido provisoriamente para o Saint-Étienne, que se impôs ao Mónaco, o Lyon falhou aos 80 minutos uma grande penalidade que o poderia ter colocado a vencer por 2-1.

PUB

A equipa da casa inaugurou o marcador aos 22 minutos, com um golo de Aouar, mas a formação de Miguel Cardoso, que não vence há três jornadas, acabou por chegar à igualdade ao minuto 62, por intermédio de Boschilia.

PUB

O Lyon soma 14 pontos, menos um do que o Saint-Etienne, segundo, e menos 10 do que o líder, o invicto Paris Saint-Germain. O Guingamp, com o português Pedro Rebocho a titular, conseguiu o primeiro triunfo na prova, impondo-se por 1-0 na visita ao Angers. Mesmo assim não conseguiu sair do último lugar da tabela, somando apenas quatro pontos.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Estrasburgo conseguiu o resultado mais dilatado do dia, com uma vitória por 3-0 na recepção ao Dijon, com golos de Da Costa (13'), Mothiba (74') e Fofana (90'+3').

Nos restantes jogos da tarde, que começou com o triunfo do PSG sobre o Nice por 3-0 com um 'bis' de Neymar, Reims e Bordéus empataram sem golos, e o Caen venceu o Amiens, por 1-0.

A oitava jornada fica concluída este domingo, com quatro jogos, Lyon-Marselha, que colocará frente a frente os actuais terceiro e quarto classificados.

PUB