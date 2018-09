Manuel Fernandes marca no Lokomotiv Moscovo

O internacional português Manuel Fernandes marcou este sábado o primeiro golo da vitória do Lokomotiv Moscovo sobre o Akhmat Grozny, por 2-0, em jogo da nona jornada da Liga russa.

Aos 81 minutos, após uma jogada individual do compatriota Éder, Manuel Fernandes aproveitou uma bola perdida para inaugurar o marcador, com Zhemaletdinov a fazer o 2-0 aos 90'+3'.

O adversário do FC Porto na Liga dos Campeões interrompeu uma série de três encontros sem vencer no campeonato, subindo ao 11.º lugar, com nove pontos, enquanto o Akhmat Grozny é oitavo, com 11.

