Manchester City assume comando provisório da Premier League

O Manchester City somou este sábado no Etihad Stadium a sexta vitória em sete jornadas da Premier League, batendo o Brighton & Hove Albion, por 2-0, assumindo provisoriamente o comando da Liga inglesa, com 19 pontos, ficando a aguardar pelo desfecho do Chelsea-Liverpool.

Raheem Sterling (29'), a concluir uma rapidíssima combinação de ataque iniciada por Bernardo Silva, deu vantagem aos "citizens", que voltaram a marcar sensivelmente a meio da segunda parte, numa transição fulminante de Sergio Aguero (65'), que acabaria por consumar o golo que extinguiu quaisquer esperanças de um Brighton que foi aguentando como pôde o domínio dos locais.

PUB

O Everton, do treinador Marco Silva, voltou a vencer no campeonato, superando o Fulham, por 3-0, com golos do islandês Gylfi Sigurdsson (56' e 89') e Cenk Tosun (65'), o que lhe garante o 11.º lugar na prova, com 9 pontos, a um do Manchester United.

PUB

Na oitava posição surge o Wolverhampton Wanderers do técnico Nuno Espírito Santo, que viu o avançado Ivan Cavaleiro (79') quebrar a resistência do Southampton. Os "wolves" venceram por 2-0, graças ao golo de confirmação de Jonhy Castro (87').

PUB

Destaque para a vitória do Arsenal, por 2-0, sobre o Watford, em partida resolvida em dois minutos. Um autogolo de Craig Cathcart (81') e um golo de Mesut Ozil (83') derrotaram os visitantes, que acabaram por cair para a sexta posição, com os "gunners" a assumirem o quinto posto, com 15 pontos.

PUB