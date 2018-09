Real e Atlético falharam este sábado, no derby de Madrid, o assalto à liderança da Liga espanhola, anulando-se (0-0) em jogo emocionante mas no qual os "merengues" e "colchoneros" acabaram por não aproveitar novo deslize do Barcelona, que empatara em casa frente ao Athletic Bilbau (1-1) no segundo jogo do dia, referente à sétima jornada.

