Liverpool cede primeiros pontos em Stamford Bridge

O Chelsea retirou este sábado os primeiros pontos ao Liverpool, na Premier League, impondo uma igualdade, por 1-1, à equipa de Jurgen Klopp, que perdeu a liderança para o Manchester City, após sete jornadas, embora em igualdade pontual com os campeões, somando ambos 19 pontos.

Os londrinos estiveram perto de assumir a parceria com o City no topo da classificação, mas permitiram o empate no último minuto do tempo regulamentar.

O internacional belga Eden Hazard (25') foi o autor do golo dos "blues", em Stamford Bridge, num encontro muito disputado, com oportunidades repartidas e intervenções meritórias dos guarda-redes.

O Liverpool nunca se deu por vencido e mesmo não tendo conseguido inverter o rumo do jogo, na segunda parte, por falta de eficácia, evitou a derrota num remate indefensável de Daniel Sturridge (89'), três minutos depois de ter rendido James Milner.

