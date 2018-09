Juventus impõe-se com bis de Mandzukic à boleia de Ronaldo

A líder Juventus vingou a derrota da última época e impôs-se este sábado ao perseguidor directo Nápoles, ampliando para seis pontos a vantagem na liderança da Serie A italiana, após vitória, por 3-1, com bis de Mandzukic, e três assistências de Cristiano Ronaldo, no jogo mais importante da sétima jornada.

O Nápoles até esteve na frente do marcador, graças a um golo de Dries Mertens (10') na sequência de um erro de Leonardo Bonucci, na primeira fase de construção dos heptacampeões italianos, a permitir a recuperação de Allan em zona frontal e uma finalização feliz, após desarme de Alex Sandro, em que a bola sobrou para o belga.

Cristiano Ronaldo acabaria por desempenhar um papel fundamental na reviravolta, assistindo o internacional croata Mario Mandzukic (26') para o golo do empate. No reatamento da partida, Ronaldo, numa inflexão da esquerda para o centro, disparou forte ao poste da baliza napolitana, com a bola a sobrar para Mandzukic bisar (49').

O Nápoles acabaria reduzido a dez unidades por expulsão do internacional português Mário Rui (58'), sofrendo a revolta de Bonucci, que assinou o terceiro da "vecchia signora" (76'), numa emenda junto ao poste após cabeceamento de Cristiano.

João Cancelo foi titular na Juventus, que soma por vitórias os sete jogos disputados, seguindo isolada com 21 pontos no topo do calcio.

