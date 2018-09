Borussia Dortmund lidera na Alemanha

O Borussia Dortmund venceu este sábado em casa do Bayer Leverkusen, por 4-2, para a sexta jornada, e ascendeu, provisoriamente, a líder isolado da liga alemã, “destronando” Bayern Munique e Hertha Berlim.

O Bayer Leverkusen esteve a vencer por 2-0, após golos de Mitchell Weiser e Jonathan Tah, mas o Borussia Dortmund deu a volta nos últimos 25 minutos de jogo por Jacob Bruun Larsen, Marcus Réus e Paco Alcácer, que saiu do banco para marcar por duas vezes.

O Borussia Dortmund, que não utilizou o português Raphael Guerreiro (banco), passa a somar 14 pontos no topo da tabela da Bundesliga, tirando partido da derrota do Bayern Munique, agora segundo, em casa do Hertha Berlim (2-0), terceiro, ambos com 13.

O Schalke 04, adversário do FC Porto no grupo D da Liga dos Campeões, conquistou os primeiros pontos no campeonato alemão ao vencer por 1-0 o Mainz.

O austríaco Alessandro Schöpf foi o autor do golo do Schalke 04, aos 11 minutos, que entregou provisoriamente a lanterna-vermelha da Bundesliga ao Hannover, que soma menos um ponto e menos um jogo.

No fundo da tabela, o Estugarda também somou três pontos ao vencer por 2-1 o Werder Bremen, que falhou o ataque à liderança.

Na luta pela fuga aos últimos lugares, e frente a um opositor directo, que no início da jornada somava os mesmos cinco pontos, o Nuremberga venceu por 3-0 o Fortuna Dusseldorf, e descolou para uma vantagem de três.

O Leipzig, com o português Bruma no banco, venceu em casa do Hoffenheim, por 2-1, e aproximou-se do topo.

