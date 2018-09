Barcelona cede novo empate em Camp Nou

O Barcelona, com Messi, a suplente voltou perder pontos fundamentais na luta pela título ao empatar, 1-1, em Camp Nou, frente ao Athletic Bilbau, em jogo da sétima jornada da Liga espanhola.

Depois da derrota com o Leganés e do empate caseiro com o Girona, os catalães pouparam o "astro argentino", chamado a jogo aos 55 minutos, a tempo de fazer a assistência para o empate "culé", em lance de insistência de Messi finalizado por Munir (84'), que marcou quatro minutos depois de ter sido lançado por Ernesto Valverde.

Óscar de Marcos (41') havia dado vantagem aos bascos, que estiveram muito perto de conseguir uma vitória histórica, apesar do ressurgimento dos locais depois da entrada de Messi em campo.

O Barcelona lidera à condição, com 14 pontos, ficando à espera do derby Real Madrid-Atlético Madrid.

