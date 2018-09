André Silva marca mais um golo, agora de calcanhar

O Sevilha venceu este sábado, por 1-3, na deslocação ao terreno do Eibar, com André Silva a ajudar a formação da Andaluzia a subir ao topo da Liga espanhola, com 13 pontos em sete jornadas, a um do Barcelona.

O internacional português voltou a marcar, somando o sétimo golo, mais um e que lhe permite manter-se na liderança da lista dos melhores marcadores da Liga espanhola, inaugurando o placard com um golo de calcanhar, após excelente jogada concluída na pequena área.

Éver Banega assinou um bis, ampliando a vantagem aos 59' na conversão de um penálti. Dos festejos resultou um incidente em que a protecção da bancada do topo junto à baliza do Eibar cedeu, precipitando a queda de adeptos e a consequente interrupção da partida.

O Sevilha voltaria a marcar no período de compensações, com Banega a bisar (90+4'), tendo o Eibar reduzido por Joan Jordán (90+10').

